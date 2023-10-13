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Может ли носитель крылатых ракет "Буян" наносить удары после атаки СБУ: что говорят в Силах обороны

Пятница 13 октября 2023 16:14
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Может ли носитель крылатых ракет "Буян" наносить удары после атаки СБУ: что говорят в Силах обороны Иллюстративное фото: в Силах обороны рассказали, может ли "Буян" наносить удары после атаки СБУ (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские спецназовцы поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" в Крыму. При этом пока неизвестна степень его повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Если говорить о ракетоносителе, то нужно полноценно определить степень потери его боеспособности и только тогда говорить о возможном выходе из строя как ракетоносителя, который наносит удары", - сказала она.

При этом Гуменюк призвала украинцев не расслабляться, ведь в Черном море много вражеских ракетоносителей, в том числе надводных и подводных.

Относительно корабля "Павел Державин", спикер отметила, что судно не является ракетным носителем, поэтому его угроза не так критична.

Атака на российские корабли в Черном море

РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщило, что СБУ вместе с ВМС атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Они сделали это с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением.

Отметим, что малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" - носитель ракет "Калибр" поразили сегодня, а корабль "Павел Державин" подорвался еще позавчера.

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