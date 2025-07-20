Может ли Москва уйти под землю из-за землетрясения и что грозит РФ: ответ эксперта

Может ли землетрясение разрушить Москву

Эксперт сообщил, что Москва стоит на Восточноевропейской платформе - далеко от активных зон. Поэтому все европейские землетрясения до нее не доходят.

"Хотя землетрясение 1977 года Москва также чувствовала", - отметил он.

Отвечая на вопрос, могут ли в РФ возникнуть такие землетрясения, чтобы разрушить Москву, Гринь ответил отрицательно.

"К большому сожалению, нет", - признал ученый.

В то же время он напомнил, что "в РФ есть Северный Кавказ, сейсмически-активная зона на Дальнем Востоке, на Байкале, Алтай".

"Поэтому Россию трясет, но локально. Потому что она находится на стабильных платформах", - объяснил специалист.

Какая другая угроза существует для страны-агрессора

По словам Гриня, в РФ есть другая угроза.

"Изменение климата может привести к таянию вечной мерзлоты в Сибири. Примерно 65% территории РФ расположено в зоне многолетнемерзлых почв. Там земли, как таковой, нет. Только песок, насыщенный водой, которая замерзла. Фактически 5-20 метров глубиной (в некоторых местах более 1 км) - это все лед", - рассказал он.

Эксперт отметил, что уже сейчас "там местами фиксируют огромные по площади и глубине провалы, которые образуются от нагрева солнца или в результате человеческой деятельности".

Это приводит к огромным экономическим убыткам.

"Кроме того, россияне сейчас искусственно меняют там климат - жгут леса, чтобы прогреть воздух", - подчеркнул доктор физико-математических наук.

Их цель - "чтобы ледники в Арктическом океане истончились и открыли судоходный путь по Северному морскому пути, который проходит вдоль северного побережья РФ".

"Потому что сейчас россияне вынуждены ходить по морю в Европу и Азию через Суэцкий канал", - подытожил Гринь.