Может ли конфискация активов РФ в странах ЕС подорвать евро: что говорят в Украине

"Когда говорят, что это (конфискация - ред.) может подорвать евро как валюту, откровенно это не так. В случае принятия решения G7 - эмитентами основных валют эти риски минимизируются, потому что альтернатив этим валютам нет", - заявила она.

По данным депозитария Euroclear из суммы в 191 млрд евро, которая там хранится - 63% денег в евро, 8% - в долларах США, 16% - в британских фунтах, 9% - в канадских долларах и остальные 4% - другие валюты.

"Это позволяет нам апеллировать к еще недавно звучавшим аргументам относительно снижения привлекательности евро, как валюты, в которой хранятся резервы. Поэтому, по нашему мнению, из-за того, что в евро хранится две трети из общей суммы, влияние на эту валюту будет не столь существенно, как об этом говорят", - отметила Мудрая.