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Может ли конфискация активов РФ в странах ЕС подорвать евро: что говорят в Украине

Фото: Ирина Мудрая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Наталия Гурковская

Мнение о том, что конфискация российских активов в странах ЕС подорвет европейскую валюту ошибочно.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель главы ОП Ирина Мудрая, которая до недавнего времени занимала пост заместителя министра юстиции Украины.

"Когда говорят, что это (конфискация - ред.) может подорвать евро как валюту, откровенно это не так. В случае принятия решения G7 - эмитентами основных валют эти риски минимизируются, потому что альтернатив этим валютам нет", - заявила она.

По данным депозитария Euroclear из суммы в 191 млрд евро, которая там хранится  - 63% денег в евро, 8% - в долларах США, 16% - в британских фунтах, 9% - в канадских долларах и остальные 4% - другие валюты.

"Это позволяет нам апеллировать к еще недавно звучавшим аргументам относительно снижения привлекательности евро, как валюты, в которой хранятся резервы. Поэтому, по нашему мнению, из-за того, что в евро хранится две трети из общей суммы, влияние на эту валюту будет не столь существенно, как об этом говорят", - отметила Мудрая.

Конфискация активов РФ

12 февраля в Европейском союзе сделали важный шаг, который позволит передать прибыль от российских замороженных активов Украине. Совет ЕС, в частности, постановил, что центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие активами ЦБ РФ на сумму свыше 1 млн евро, должны учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившихся в результате ограничительных мер ЕС, отдельно, а также сохранять соответствующие доходы отдельно. Кроме того, им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в 2024 году. В конце февраля Кулеба также отмечал, что активы Центрального банка РФ заморожены в различных западных юрисдикциях на сумму более 300 млрд долларов. Только активов, "зависших" во Франции, хватило бы, в частности, для строительства новой ГЭС вместо Каховской.

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