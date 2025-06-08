Может ли быть мирное соглашение без доверия к Путину: мнение Зеленского

Большинство войн в истории завершались без доверия между сторонами, и война России против Украины может стать одной из таких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью ABC News .

"Большинство войн исторически, если почитать книги, заканчивались, когда стороны и не начинали доверять друг другу. Помогали посредники, обстоятельства, здравый смысл третьих стран, большинства мира, сильных мира сего. Все понимали, что война - это не просто начать и закончить", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что даже после завершения войны останется "большой хвост".

"Она просто так не заканчивается. И имеет влияние на много разных стран и направлений. На экономику, энергетику, на безопасность, продовольственную безопасность других стран. Поэтому мир должен быть заинтересован в окончании войны. И что бы там ни было, если это не капитуляция, которая была в фашистской Германии времен Второй мировой войны, то как раз большинство войн заканчивалась какими-то договоренностями", - подчеркнул Зеленский.

Что нужно для завершения войны

По словам президента, для завершения войны в Украине нужны третьи стороны, которые готовы давить на агрессора.

"Мы готовы к встрече, ко всему тому, что предлагает Америка. Все, что сейчас говорит президент Трамп, мы поддерживаем, потому что мы считаем, что он может давить на россиян. Мы абсолютно откровенно говорим. Нравится нам сегодня просто прекращение огня без гарантии безопасности? Нет, не очень. Но поддерживаем ли мы это? Да, мы поддерживаем. Мы готовы были на прекращение огня, устойчивое и длительное", - отметил он.

Глава Украины напомнил, что украинская сторона была готова на прекращение огня на 30 дней или до встречи Украины и РФ.

Кто мог бы быть посредником

"Те или иные представители администрации Трампа предлагали двум сторонам, мы все предложения поддержали. Россия не поддержала ни одного предложения. Так кто не хочет окончания войны? Это не риторический вопрос. Это абсолютно конкретный, понятный вопрос", - отметил глава Украины.

В то же время он подчеркнул, что не надо эту тематику выводить в философию.

"Если стороны не хотят, то надо нам немного подождать. Это неправда. Наша сторона хочет. Мы не хотели начала войны, не собирались сдаваться Путину. Мы не готовы на ультиматумы и мы хотим окончания войны. Мы готовы к конкретному прекращению огня, которую предлагает американская сторона, которую мы видели как гарантера контроля прекращения огня, и как посредника", - подытожил Зеленский.