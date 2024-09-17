Мобилизируют ли мужчину в ВСУ, если служить пошла жена

Мобилизируют ли мужчину, если служить пошла жена

По словам эксперта, если служить в ряды Вооруженных сил во время войны пошла женщина, это является основанием для предоставления ее мужу отсрочки.

"Если служит жена, мужчина имеет предусмотренное законом право на отсрочку от мобилизации, а также право быть уволенным из рядов ВСУ", - подчеркнула она.

Анищенко отметила, что в действующем украинском законодательстве "нет отдельно гендерных военных законов", поэтому, если служит жена, то муж имеет право на отсрочку.

"Но при условии, что она служит именно в Вооруженных силах Украины. Не в полиции, не в ГСЧС. Эти службы также выполняют свои обязанности во время военного положения, но это не является основанием для получения мужем отсрочки", - уточнила юрист.

Она рассказала также, что, общаясь с клиентами, видит не редкие случаи, когда семья принимает решение, опираясь именно на такие обстоятельства.

"Жена, имея несовершеннолетнего ребенка, идет добровольно мобилизоваться в ВСУ через рекрутинговый центр. Понимая при этом, что ее как женщину вряд ли отправят служить на "ноль". А ее муж тем временем получает предусмотренную законодательством отсрочку от мобилизации. Таким образом он обеспечит их семейные права, чтобы ребенок оставался с кем-то из родителей", - подытожила адвокат.