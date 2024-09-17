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Мобилизируют ли мужчину в ВСУ, если служить пошла жена

Мужчина может получить отсрочку, если его жена служит в ВСУ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Отсрочку от мобилизации в Украине могут предоставлять при разных обстоятельствах, однако автоматически она не дается. Ее необходимо оформить в соответствии с действующим законодательством.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Мобилизируют ли мужчину, если служить пошла жена

По словам эксперта, если служить в ряды Вооруженных сил во время войны пошла женщина, это является основанием для предоставления ее мужу отсрочки.

"Если служит жена, мужчина имеет предусмотренное законом право на отсрочку от мобилизации, а также право быть уволенным из рядов ВСУ", - подчеркнула она.

Анищенко отметила, что в действующем украинском законодательстве "нет отдельно гендерных военных законов", поэтому, если служит жена, то муж имеет право на отсрочку.

"Но при условии, что она служит именно в Вооруженных силах Украины. Не в полиции, не в ГСЧС. Эти службы также выполняют свои обязанности во время военного положения, но это не является основанием для получения мужем отсрочки", - уточнила юрист.

Она рассказала также, что, общаясь с клиентами, видит не редкие случаи, когда семья принимает решение, опираясь именно на такие обстоятельства.

"Жена, имея несовершеннолетнего ребенка, идет добровольно мобилизоваться в ВСУ через рекрутинговый центр. Понимая при этом, что ее как женщину вряд ли отправят служить на "ноль". А ее муж тем временем получает предусмотренную законодательством отсрочку от мобилизации. Таким образом он обеспечит их семейные права, чтобы ребенок оставался с кем-то из родителей", - подытожила адвокат.

Военный учет в Украине

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров №932 от 16 августа 2024 года, мужчины в возрасте с 16 до 25 лет будут автоматически становиться на военный учет как призывники (в том числе и находящиеся за границей).

Исходя из этого, мы рассказывали, могут ли забрать в ВСУ мужчин от 16 до 25 лет, а также какая разница между призывником и военнообязанным.

Читайте также, в каком случае украинцев могут мобилизовать даже с правом на отсрочку.

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