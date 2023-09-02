Будут ли мобилизовать получателей второго высшего образования: ответ Данилова

Министерство образования будет решать вопрос целесообразности получения второго высшего образования среди мужчин призывного возраста во время войны.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Украинского радио
Как отметил Данилов, вопрос получения "второго высшего образования" является вопросом "морального порядка", который будет изучать Министерство образования и науки.
"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, проводить анализ, ведь так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом - 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы. Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет обучение или нет, будет решать соответствующее министерство", - заявил Данилов.
Мобилизация в Украине
Стоит объяснить, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в нашей стране введена всеобщая мобилизация. Последний раз ее действие вместе с военным положением продолжали 27 июля. В связи с чем она будет действовать как минимум до 15 ноября текущего года.
Сейчас под призыв подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В частности есть и исключения о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.
В конце августа представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский заявлял, что сейчас в Верховной раде нет инициатив о мобилизации поступающих на второе высшее, впрочем, в профильном парламентском комитете уже обсуждалась такая идея.
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