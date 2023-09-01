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Водителям в автомобилях могут вручать повестки: юрист объяснил, когда именно

Киев, Украина, Пятница 01 сентября 2023 17:43
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Водителям в автомобилях могут вручать повестки: юрист объяснил, когда именно Фото: Вручение повестки водителям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Катерина Анищенко

Вручение повесток военнообязанным гражданам в Украине продолжается. Многие мужчины считают, что за рулем автомобиля они могут избежать этой процедуры.

Имеют ли право представители военкоматов вручать повестки водителям на парковке или останавливать транспортное средство с этой целью, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

"Существенных изменений с начала войны законодательство не претерпело. Место вручения повесток никаким нормативным актом не установлено", – говорит юрист.

Согласно украинскому законодательству, повестка на мобилизацию должна быть вручена лично адресату.

"Это означает, что повестку следует вручить непосредственно в руки мужчины, которому она адресована. Вручение в автомобиле на парковке не является лучшим способом выполнения этой процедуры, поскольку могут возникнуть сомнения в действительности вручения и обеспечения права адресата на информацию", – обращает внимание она.

Военные комиссариаты имеют право вручать повестки на призыв мужчинам, подлежащим мобилизации, в том числе и через полицию.

"Если работники военного комиссариата вместе с полицией требуют от водителя открыть окно и взять повестку, это может рассматриваться как официальный процесс вручения. Согласно закону повестка должна быть вручена лично адресату.

Если водитель не открывает окно и не берет повестку, это может привести к негативным последствиям. Например, военный комиссариат может принять дополнительные меры по вручению повестки", – предупреждает Екатерина Анищенко.

Требования останавливать автомобиль для вручения повестки нет, однако нет и прямого запрета так поступать, отмечает юрист.

"Официальные представители – работники военного комиссариата или полиции – имеют право останавливать автомобили для вручения повестки. Это происходит в контексте мобилизации или выполнения других официальных процедур. Согласно закону, повестка должна быть вручена лично адресату, и остановка автомобиля является одним из способов обеспечения личного вручения", – обращает внимание адвокат.

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