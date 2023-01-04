Контролируют ли ВСУ острова возле Херсона: военные дали ответ

Все острова возле Херсона сейчас находятся в "серой зоне" и говорить о их деоккупации еще рано.

"Что касается острова (Большого Потемкинского острова - ред.), то я скажу так. В настоящее время все острова находятся в "серой зоне", никем не контролируемой. Наши военные пытаются проходить на эти острова и осуществлять определенные мероприятия в рамках операций, но говорить о контроле над островами - невозможно. Эти острова не являются плацдармом, который нужно удерживать на долгосрочную перспективу", - отметил Ерин.

По его словам, установить контроль над островами под Херсоном можно будет только после того, как ВСУ освободят от россиян противоположный берег. Сейчас же деоккупация островов не очень целесообразно, потому что они простреливаются и любые скопления живой силы с любой стороны будут просто уничтожены.