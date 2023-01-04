RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Контролируют ли ВСУ острова возле Херсона: военные дали ответ

Иллюстративное фото: военные рассказали, контролируют ли ВСУ острова возле Херсона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Все острова возле Херсона сейчас находятся в "серой зоне" и говорить о их деоккупации еще рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера сил обороны Таврийского направления Евгения Ерина в эфире телемарафона.

"Что касается острова (Большого Потемкинского острова - ред.), то я скажу так. В настоящее время все острова находятся в "серой зоне", никем не контролируемой. Наши военные пытаются проходить на эти острова и осуществлять определенные мероприятия в рамках операций, но говорить о контроле над островами - невозможно. Эти острова не являются плацдармом, который нужно удерживать на долгосрочную перспективу", - отметил Ерин.

По его словам, установить контроль над островами под Херсоном можно будет только после того, как ВСУ освободят от россиян противоположный берег. Сейчас же деоккупация островов не очень целесообразно, потому что они простреливаются и любые скопления живой силы с любой стороны будут просто уничтожены.

Напомним, ранее в сети распространили видео, на котором украинский военный установил флаг нашей страны на Большом Потемкинском острове.

Позже начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что говорить о полном освобождении острова Большой Потемкинский еще рано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины