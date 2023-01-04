Чи контролюють ЗСУ острови біля Херсона: військові відповіли

"Що стосується острова (Великий Потьомкінський - ред.), то я скажу так. В даний час всі острови знаходяться в "сірій зоні", ніким не контрольованій. Наші військові намагаються проходити на ці острови і здійснювати певні заходи в рамках операцій, але говорити про контроль над островами - неможливо. Ці острови не є плацдармом, який потрібно утримувати на довгострокову перспективу", - зазначив Єрін.

За його словами, встановити контроль над островами під Херсоном можна буде лише після того, як ЗСУ звільнять від росіян протилежний берег. Зараз деокупація островів не дуже доцільна, тому що вони прострілюються і будь-які скупчення живої сили з будь-якого боку будуть просто знищені.