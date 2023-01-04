UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи контролюють ЗСУ острови біля Херсона: військові відповіли

Ілюстративне фото: військові розповіли, чи контролюють ЗСУ острови біля Херсона (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Всі острови біля Херсона зараз перебувають у "сірій зоні" і говорити про їхню деокупацію ще зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-офіцера сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна в ефірі телемарафону.

"Що стосується острова (Великий Потьомкінський - ред.), то я скажу так. В даний час всі острови знаходяться в "сірій зоні", ніким не контрольованій. Наші військові намагаються проходити на ці острови і здійснювати певні заходи в рамках операцій, але говорити про контроль над островами - неможливо. Ці острови не є плацдармом, який потрібно утримувати на довгострокову перспективу", - зазначив Єрін.

За його словами, встановити контроль над островами під Херсоном можна буде лише після того, як ЗСУ звільнять від росіян протилежний берег. Зараз деокупація островів не дуже доцільна, тому що вони прострілюються і будь-які скупчення живої сили з будь-якого боку будуть просто знищені.

Нагадаємо, раніше у мережі розповсюдили відео, на якому український військовий встановив прапор нашої країни на Великому Потьомкінському острові.

Пізніше начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що говорити про повне звільнення острова Великий Потьомкінський ще зарано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України