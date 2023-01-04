Чи контролюють ЗСУ острови біля Херсона: військові відповіли

Всі острови біля Херсона зараз перебувають у "сірій зоні" і говорити про їхню деокупацію ще зарано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-офіцера сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна в ефірі телемарафону.
"Що стосується острова (Великий Потьомкінський - ред.), то я скажу так. В даний час всі острови знаходяться в "сірій зоні", ніким не контрольованій. Наші військові намагаються проходити на ці острови і здійснювати певні заходи в рамках операцій, але говорити про контроль над островами - неможливо. Ці острови не є плацдармом, який потрібно утримувати на довгострокову перспективу", - зазначив Єрін.
За його словами, встановити контроль над островами під Херсоном можна буде лише після того, як ЗСУ звільнять від росіян протилежний берег. Зараз деокупація островів не дуже доцільна, тому що вони прострілюються і будь-які скупчення живої сили з будь-якого боку будуть просто знищені.
Нагадаємо, раніше у мережі розповсюдили відео, на якому український військовий встановив прапор нашої країни на Великому Потьомкінському острові.
Пізніше начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що говорити про повне звільнення острова Великий Потьомкінський ще зарано.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.