В Харьковской ОВА не исключают эвакуацию еще из нескольких районов

В Харьковской ОВА постоянно мониторят ситуацию с безопасностью в регионе. Не исключается, что обязательная эвакуация, в том числе детей, будет объявлена еще из нескольких районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона

По его словам, ситуация контролируемая, но областные власти все равно должны анализировать почти ежедневно те населенные пункты, где возможно объявление обязательной эвакуации.

"И сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области - это Богодуховский, Харьковский район для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", - рассказал глава ОВА.

Ну и так же, как отметил Синегубов, администрация продолжает анализировать и Волчанское, и Купянское направление "для того, чтобы расширять эти процессы".