В Харьковской ОВА не исключают эвакуацию еще из нескольких районов
В Харьковской ОВА постоянно мониторят ситуацию с безопасностью в регионе. Не исключается, что обязательная эвакуация, в том числе детей, будет объявлена еще из нескольких районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона
По его словам, ситуация контролируемая, но областные власти все равно должны анализировать почти ежедневно те населенные пункты, где возможно объявление обязательной эвакуации.
"И сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области - это Богодуховский, Харьковский район для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", - рассказал глава ОВА.
Ну и так же, как отметил Синегубов, администрация продолжает анализировать и Волчанское, и Купянское направление "для того, чтобы расширять эти процессы".
Эвакуация из Харьковской области
В начале марта 2024 года Совет обороны Харьковской области поддержал проведение принудительной эвакуации семей с детьми из 18 населенных пунктах в двух общинах. Речь шла про 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской общин, где принудительно эвакуируют детей с их родителями или людьми, которые их заменяют, или другими законными представителями.
Напомним, в январе этого года в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. Ранее здесь эвакуация проводилась частично.
До этого, в связи с постоянными обстрелами в августе 2023 года года из Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касалась и самого Купянска и Купянска Узлового. В частности, в документе говорилось и о частичной эвакуации на территориях Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин.
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