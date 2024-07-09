Хотят ли украинцы платить налоги по европейским нормам: данные опроса

Большинство украинцев (52%) склоняются к мнению, что налоговая политика должна соответствовать подходам к налогообложению, введенным в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Причем, 35% опрошенных считают, что это должно произойти после получения Украиной полноправного членства в ЕС, а 17% - что это должно происходить еще до присоединения Украины к ЕС.

Более четверти опрошенных (29%) считают, что украинская налоговая политика не должна отвечать подходам ЕС. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Опрос проводился Центром Разумкова с 21 июня по 2 июля 2024 среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.