Готовится ли Рада к выборам после войны: объяснение Стефанчука

Украина готовится к выборам после завершения военного положения, но это будут не обычные, а уникальные выборы, которые потребуют отдельного закона.
Об этом рассказал глава Верховной рады Руслан Стефанчук в большом интервью РБК-Украина.
"Нам очень важно, чтобы в Украине состоялись выборы, но не такие "выборы", как они происходят в Российской Федерации", - сказал Стефанчук.
По его словам, цель - обеспечить, чтобы выборы в Украине были признаны демократическими в мире. Он напомнил, что Россия уже давно превратила избирательный процесс в фарс, тогда как для Украины выборы - это фундамент демократии и общественной легитимности.
"Это будут уникальные выборы, которых в Украине еще не было. И они не подпадают ни под какие выборы, которые определены в Конституции. Потому что это не срочные и конечно не досрочные выборы", - подчеркнул спикер парламента.
Стефанчук пояснил, что официально обсуждение новых правил уже ведется на уровне парламентских комитетов, ЦИК и согласительного совета, но без публичной огласки, чтобы не создавать иллюзию преждевременного старта кампании.
Среди ключевых вызовов - участие военных на фронте, украинцев за рубежом, а также решение вопроса голосования на временно оккупированных территориях, если таковые будут оставаться. Также актуальный вопрос - финансирование и привлечение международных наблюдателей.
"Мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнется: "завтра выборы!" - сказал Стефанчук.
Спикер добавил, что после завершения военного положения планируется принятие одноразового специального закона, который позволит провести выборы и вернуться к обычной процедуре, определенной Конституцией.
Также пока продолжается дискуссия, какие именно выборы состоятся первыми - президентские или парламентские, и будут ли они проведены одновременно. Но, по словам Стефанчука, Конституция скорее всего не позволит совместить эти кампании.
Напомним, издание The Economist сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский якобы поручил организовать выборы после того, как будет достигнуто полное прекращение огня. Они, мол, могут состояться уже в июле 2025 года.
После этого руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о якобы подготовке к выборам. Он назвал это "абсолютной чушью".
Ермак подчеркнул, что сначала нужно закончить войну, только тогда украинцы смогут голосовать.
Ранее в Офисе президента заявили, что в Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам.
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