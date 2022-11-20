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Готовит ли Россия новый массированный удар в ближайшие дни: что говорят в ВСУ

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Новых массированных ударов от россиян можно ждать в любое время. Впрочем, здесь является важным нюансом производство достаточного количества ракет, которое требует от одного до двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Враг не оставил попыток склонить Украину к каким-то переговорам, перемирию, чтобы использовать для себя, чтобы перегруппироваться и нарастить потенциал и ударить снова. Удары можно ожидать всегда, потому что также РФ не оставляет и намерений оставить нас в блекауте", - говорит. Игнатий.

На вопрос журналиста может ли РФ нанести новый массированный удар сегодня-завтра, он ответил: "Если они будут каждый день наносить такие массированные удары, то у них ракет точно не останется".

"Поэтому они что-то где-то накапливают, на производствах своих подтягивают. У РФ есть "Искандеры", но уже в достаточно малом количестве, а вот "Калибры" и ракеты Х-101 россияне продолжают производить", - объясняет Игнат.

Он подчеркнул, что производство ракет может обеспечить их массовое изготовление.

"Поэтому еще это высокотехнологичное оружие и оно не делается за два дня, надо неделю-две, чтобы хоть какое-то количество накопить и чтобы в "закромах Родины" не было пусто... Поэтому они собственно и накапливают, чтобы в некоторое время ударить больше количеством ракет с "Шахедами" и т.д.", - подытожил Игнат.

Массированные ракетные удары и что на них указывает

Напомним, что в начале этой недели Россия осуществила самую массированную ракетную атаку на энергообъекты Украины, россияне выпустили по мирным украинским городам 96 крылатых ракет, из которых 75 удалось сбить, а все же попавшие в цель нанесли ущерб примерно 30 объектам.

Добавим, что уже через день россияне снова начали массированно бить по Украине, на этот раз нацелившись и на добычу страны и не только, в частности, ударив по предприятию в Днепре.

Между тем военные объяснили, сигналом к подготовке врага нанести ракетные удары может стать то, если РФ выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров", которые имеют много ракет. Тогда атаки следует ждать на следующие сутки.

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