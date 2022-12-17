"Одержимые местью". Что говорит Зеленский о вероятности нового наступления РФ в 2023 году

Украина осознает возможность нового наступления РФ в 2023 году. Поскольку россияне никогда не отказывались от этого и одержимы местью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью TF1 INFO.

Глава государства акцентировал, вопрос в том, способна ли Россия на это.

"Да, мы это (вероятность нового наступления РФ в 2023 году - ред.) вполне осознаем. Мы можем понять их желание отомстить, это остается их одержимостью, их желанием напасть на нашу страну, оккупировать нашу территорию. Они никогда не отказывались от этого проекта, я считаю. Но вопрос в том, способны ли они на это? И способны ли мы справиться с этим? Но я уверен, что их желание достичь этого все еще есть", - рассказал Зеленский.

Что известно о риске повторного наступления РФ в 2023 году

Напомним, ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Россия может начать новую волну наступления в рамках войны против Украины уже в феврале, а такие сроки связаны с подготовкой мобилизованных солдат.

При этом в МИД склоняются к мнению, что Россия стремится восстановить наступательные возможности до конца января - начала февраля 2023 года.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит около 200 тысяч новых солдат и пойдет в наступление. Вопрос лишь в том, откуда противник двинется - на Донбассе, с юга, или из Беларуси.

По его словам, враг может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе.

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