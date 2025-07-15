Готова ли Индия к премиальным электрокарам? Маск взял курс на третий крупнейший рынок мира

Компания Tesla Inc. официально выходит на индийский рынок с кроссовером Model Y.

Стало известно, что Илон Маск открывает свой первый автосалон в Индии. Он будет размещаться в престижном комплексе Bandra Kurla в Мумбаи на площади более 370 квадратных метров.

Ожидаемая стоимость Model Y до уплаты налогов и страховки превышает $56 000 - это примерно на $10 000 дороже стартовой цены той же модели в США.

Ставка на бренд, а не на массовые продажи

Несмотря на амбициозный шаг, аналитики не прогнозируют стремительного роста объемов продаж Tesla в Индии. Как отметил Джей Кейл из Elara Securities, пока этот выход "не имеет смысла с точки зрения объемов", но он может существенно усилить имидж бренда на рынке.

Инфраструктура для зарядки электромобилей в Индии пока развивается, а доля электромобилей в общем автопарке страны остается менее 5%.

Конкуренция с немецкой классикой

Tesla в Индии будет конкурировать прежде всего с премиальными брендами, такими как BMW и Mercedes-Benz Group AG, а не с местными производителями массовых моделей, например Tata Motors или Mahindra & Mahindra.

Автомобили класса люкс пока составляют лишь около 1% от общего объема продаж автомобилей в Индии, поэтому Model Y станет скорее имиджевым, а не массовым продуктом.

Амбициозные планы Маска

До конца июля Tesla планирует открыть еще один автосалон в Нью-Дели, а также активно набирает местных сотрудников и арендует складские помещения.

Впрочем, компания пока не объявила о создании производственных мощностей в Индии, что могло бы помочь снизить цены за счет избежания высоких импортных пошлин.

Дебют в Мумбаи происходит на фоне непростых времен для Tesla: во втором квартале 2025 года продажи компании упали на 13%. Tesla теряет позиции на ключевых рынках, уступая китайскому конкуренту BYD Co. и рассматривает Индию как перспективное направление для роста.

Перспективы и политические риски

Индия ведет переговоры с США по торговому соглашению, которое потенциально может снизить пошлины на импорт электромобилей - вопрос, который Илон Маск продвигает уже много лет.

Однако на пути могут возникнуть новые препятствия: в частности, сложные отношения Маска с президентом США Дональдом Трампом могут усложнить лоббирование интересов Tesla.

Открытие автосалона Tesla в Мумбаи - это скорее стратегический шаг по развитию узнаваемости бренда в Индии, чем попытка сразу завоевать массовый рынок. Как и в Китае, Tesla начинает с маркетингового "ажиотажа", постепенно оценивая перспективы масштабных инвестиций в локальное производство.