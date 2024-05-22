Чи є загроза вторгнення РФ до країн НАТО: відповідь французького депутата

У Франції не вбачають реальної загрози для вторгнення РФ до країн НАТО. Водночас, Європа має підготуватися.

"Ще ні. Це здається чимось далеким. Але якщо озирнутися назад, я маю на увазі Грузію, Сирію, Молдову, Україну, то видно чітку лінію. Але навіть країни Балтії - для Франції це далеченько. Далі ніж Німеччина - це далеко", - пояснив він.

Водночас, депутат розглядає Росію як імперію, з імперіалістичним підходом, і, очевидно, що, за його словами, росіяни вважають країни Балтії частиною Росії.

"І я бачу, що Росія переходить до військової економіки, реорганізує свою армію та готується до наступного кроку. Якщо вони виграють або здобудуть половинчасту перемогу в Україні, то, очевидно, наступним кроком може стати Молдова. Можливо, не за рік, а протягом 5 чи 10 років", - зазначив Байю.

Він впевнений, що Європа має підготуватися, бо Путін завжди перевіряв реакцію.

"Донбас. Що відбувається? Ну, не так уже й багато. Значить, йдемо далі. І величезним випробуванням є загроза для країн Балтії. Чим відповідає Європа? Ми не хочемо експериментувати. Ось чому це екзистенційне питання для Європи. І я не бачу жодного майбутнього для Франції за межами Європи, або якщо Європа впаде. Ми не хочемо відповідати на це питання і найкращий спосіб не відповідати на нього - підтримати повну перемогу України", - вважає депутат.

Загроза війни РФ із країнами НАТО

Зазначимо, останнім часом у Європі все частіше обговорюють можливе протистояння РФ з країнами НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна Росії з НАТО можлива, під загрозою можуть опинитися балтійські країни. Причому протистояння можливе, якщо Україна не встоїть.

Зазначимо, що німецькі аналітики спрогнозували, що главі Кремля Володимиру Путіну може вистачити до шести років, щоб відновити армію та напасти на НАТО.

Про те, чому Північноатлантичний альянс зацікавлений у якнайшвидшому вступі України і чому поступки Росії з боку Заходу лише збільшують ризики у світі - читайте в колонці.