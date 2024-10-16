ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть ли угроза выхода ВСУ из Селидово: оценка эксперта

Селидово, Донецкая область, Среда 16 октября 2024 20:18
UA EN RU
Есть ли угроза выхода ВСУ из Селидово: оценка эксперта Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Алексей Гетьман

"Серая зона" находится буквально в двух километрах от Селидово Донецкой области, поэтому передовые группы россиян уже могут непосредственно заходить в город. Вполне возможно, что украинским войскам придется отходить.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге новой битвы. Чего ждать на фронте до зимы и удержат ли ВСУ "серую зону".

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, Селидово постоянно под обстрелами и практически разрушено. Держать оборону в нем очень сложно.

Он пояснил, что "серая зона" буквально в двух километрах от Селидово, а это значит, что передовые группы россиян уже могут непосредственно заходить в город.

"Когда стены шатаются, нельзя держать оборону. С учетом того, что расстояние между флангами составляет примерно 6 км, вполне возможно, что с Селидово придется отойти", - предположил эксперт.

Что касается Покровска, Гетман отметил, что быстрое продвижение и окружение, во-первых, маловероятно, а во-вторых, осеннее бездорожье должно усложнить наступление.

По его словам, скорее всего, в ближайшие недели там будет продолжаться борьба за дороги, пехотных штурмов станет меньше, но увеличится интенсивность артиллерийского огня, дроновых атак и авиаударов.

Ситуация в Селидово

Сегодня в Нацгвардии сообщали, что российские войска активизировали штурмы с использованием бронетехники в районе города Селидово Донецкой области. Украинские бойцы останавливают атаки противника.

Тем временем эксперт немецкого BILD Юлиан Репке утверждает, что Селидово взято в полукольцо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Донецкая область
NEWS
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам