Есть ли угроза для Северска на фоне новостей об "успехе" россиян в Веселом: что говорят эксперты
Российские оккупанты, вероятно, могли занять часть села Веселое Донецкой области. Но об угрозах для Северска говорить рано.
Об этом в материале рассказали эксперты Владислав Селезнев и Алексей Гетьман.
"Сам по себе Северское возвышение давно мозолит россиянам, поскольку до сих пор есть угроза флангового удара Сил обороны в сторону Лисичанска и Северодонецка. Поэтому и хотят оттеснить их как можно дальше", - объясняет Владислав Селезнев.
Эксперт отмечает, что, несмотря на все попытки оккупантов, им это не удается, ведь определенные высоты сейчас являются выгодным расположением именно для украинских защитников.
"Непосредственно по Веселому - оно долго находилось в "серой зоне", сейчас они продвинулись. Однако на подступах к нему низина, соответственно, любое движение хорошо видно нашим военным", - отметил он.
Фото: текущая ситуация на Северском направлении (deepstatemap.live)
В то же время, военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман не готов оценивать угрозы для Северска.
"Доверять тому, что говорят россияне, нельзя. Насколько (в районе Веселого, - ред.) все опасно, сказать сложно. Надо все же не мнения аналитиков и экспертов принимать во внимание, а дождаться сообщений от спикеров", - отметил он. .
Также Гетман отметил, что в данной ситуации спешить о выводах об опасности в районе Северска рано.
Следует заметить, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на днях посетил фронт. Он заявил о том, что ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной.
Ситуация на фронте
На днях российские источники, включая Министерство обороны, утверждали, что войска РФ якобы захватили Веселое (к северо-востоку от Бахмута), но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.
По состоянию на 25 января на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
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