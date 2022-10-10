Есть ли угроза прорыва на севере Украины: в Минобороны дали ответ

Прорыв или наступательные действия со стороны Беларуси или России, несмотря на массированную атаку по территории Украины в понедельник, 10 октября, не обнаружены. В частности, ситуация в Черниговской области по состоянию на сегодняшний день полностью контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.