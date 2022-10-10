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Чи є загроза прориву на півночі України: у Міноборони дали відповідь

Фото: чи є загроза прориву на півночі України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Прориву чи наступальних дій з боку Білорусі чи Росії, попри масовану атаку по території України у понеділок, 10 жовтня, не виявлено. Зокрема, ситуація в Чернігівській області станом на зараз повністю контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Військові додають, що сили оборони продовжують виконувати свої обов‘язки та готові до будь-якого розвитку подій

"В прикордонних регіонах ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та Нацгвардії та змін не зазнала", - додають у відомстві.

Як повідомлялось, Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися голова білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

Раніше Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України.

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