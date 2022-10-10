Чи є загроза прориву на півночі України: у Міноборони дали відповідь

Прориву чи наступальних дій з боку Білорусі чи Росії, попри масовану атаку по території України у понеділок, 10 жовтня, не виявлено. Зокрема, ситуація в Чернігівській області станом на зараз повністю контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.