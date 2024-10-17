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Есть ли угроза окружения Торецка: мнение аналитика

Торецк, Донецкая область, Четверг 17 октября 2024 16:11
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Есть ли угроза окружения Торецка: мнение аналитика Фото: аналитик оценил, есть ли угроза окружения Торецкого (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

В Торецке Донецкой области продолжаются боевые действия, у украинских защитников есть возможность удерживать позиции. Поэтому пока нет угрозы окружения города оккупантами.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый.

"Если говорить о непосредственной линии боевого столкновения, где там в городах уже идут битвы. Одна из их (россиян - ред.) тактик - это доводить до такого уровня просто невозможность удерживания, как они там сделали ближайший упоминаемый пример - это микрорайон Канал в Часовом Яру", - сказал Погорелый.

Он напомнил, что россияне сначала полностью уничтожили микрорайон, а потом уже туда вошли. А потом сами страдали от того, что когда они выходили, им негде было нормально закрепиться, потому что сами же все разрушили.

"Или Работино то же самое, когда они стерли с лица земли населенный пункт, а заходить уже некуда. И так со многими населенными пунктами. Если говорить о боевых действиях, это тоже немного другое. То есть в Торецке они продолжаются. В Торецке есть возможность удерживать позиции. Там нет какой-либо угрозы окружения и тому подобное, как это было в Угледаре", - отметил аналитик.

Ситуация в Торецке

Напомним, в конце сентября стало известно, что российские войска зашли на территорию Торецка в Донецкой области. С тех пор там идут городские бои.

Недавно сообщалось, что российские войска продвинулись в Торецке. В частности, оккупанты закрепились на двух улицах.

Как рассказали в ОТГ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецка. В других частях города по состоянию на данный момент идут бои.

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