Есть ли угроза окружения Торецка: мнение аналитика

"Если говорить о непосредственной линии боевого столкновения, где там в городах уже идут битвы. Одна из их (россиян - ред.) тактик - это доводить до такого уровня просто невозможность удерживания, как они там сделали ближайший упоминаемый пример - это микрорайон Канал в Часовом Яру", - сказал Погорелый.

Он напомнил, что россияне сначала полностью уничтожили микрорайон, а потом уже туда вошли. А потом сами страдали от того, что когда они выходили, им негде было нормально закрепиться, потому что сами же все разрушили.

"Или Работино то же самое, когда они стерли с лица земли населенный пункт, а заходить уже некуда. И так со многими населенными пунктами. Если говорить о боевых действиях, это тоже немного другое. То есть в Торецке они продолжаются. В Торецке есть возможность удерживать позиции. Там нет какой-либо угрозы окружения и тому подобное, как это было в Угледаре", - отметил аналитик.