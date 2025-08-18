RU

Есть ли угроза наступления россиян на Херсон: что говорит Сырский

Фото: главком ВСУ Александр Сырский (president gov ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Ірина Глухова

Российские оккупационные войска пока не готовятся к масштабному наступлению на Херсон, однако определенная угроза все равно сохраняется.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

По его словам, в Херсоне враг сейчас сосредотачивает действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время россияне уже перебросили с этого направления один полк и бригаду морской пехоты.

"Там россияне проводят активные действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время они перебросили с этого направления один полк и бригаду морской пехоты, что свидетельствует о том, что в ближайшее время там (на Приднепровском направлении) существенных наступательных действий не будет", - пояснил Сырский.

Он добавил, что угроза наступления на Херсон "всегда существует, и не надо ее сбрасывать со счетов".

 

Ситуация в Херсонской области

Российские захватчики с начала широкомасштабного вторжения регулярно обстреливают Херсон и область из различных видов вооружения, в частности из артиллерии и дронов.

А недавно россияне несколько дней подряд наносили удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. Впоследствии Херсонская ОГА опубликовала видео с последствиями и продемонстрировала сквозную пробоину в дорожном полотне.

После этого в Херсоне расширили зону эвакуации. Обязательной эвакуации подлежат семьи с детьми в микрорайонах Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2, а также на всех улицах, что ниже к Днепру.

Кроме того, стало известно, что россияне втрое нарастили количество штурмов на островах возле Херсона.

