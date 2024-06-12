Есть ли угроза наступления РФ на Сумскую область: что говорит Буданов

Ситуация в Сумской области

Напомним, что после активизации наступательных действий военных РФ в Харьковской области россияне начали активно распространять ИПСО о предстоящем наступлении и в Сумской области.

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы "захвате" села в Сумской области. Однако в Украине сразу опровергли подобные заявления.

Более подробно о ситуации на участке границы в районе Рыжевки - в материале РБК-Украина.

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