Чи є загроза наступу РФ на Сумську область: що каже Буданов

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, що після активізації наступальних дій військових РФ в Харківській області росіяни почали активно поширювати ІПСО про майбутній наступ і в Сумській області.

Днями очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито "захоплення" села в Сумській області. Однак в Україні відразу спростували такі заяви.

Більш детально про ситуацію на ділянці кордону в районі Рижівки - у матеріалі РБК-Україна.

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