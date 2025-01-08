Есть ли угроза для Константиновки в случае успеха РФ под Торецком: что говорят в ISW

В отчете отмечается, что по данным обнародованных 6 января геолокационных снимков, российские военные продвинулись вдоль улицы Цветочной и достигли северо-западной административной границы города Торецк.

Согласно данным изученных аналитиками ISW геолокационных карт, по состоянию на 7 января российские войска занимают около 71% территории населенного пункта.

В ISW предполагают, что российские войска, вероятно, намерены использовать свои успехи на северо-западе Торецка для продвижения на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т0516 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

В частности, предполагают аналитики, россияне могут продвинуться вдоль трассы Т0516 в направлении Константиновки через Нелиповку, Плещеевку, Иванополье и поля вокруг этих населенных пунктов.

Таким образом они пытаются создать угрозу южному краю украинского фортификационного пояса Константиновка - Дружковка - Краматорск, который является основой обороны Донецкой области.

Риск для Константиновки

Также, считают в Институте изучения войны, россияне могут попытаться использовать дальнейшее продвижение на северо-запад от Торецка и на юг от Часов Яра в направлении Белой Горы и Александро-Шультино для того, чтобы разрушить позиции ВСУ в этом районе и выровнять линию фронта на запад и юго-запад от Константиновки.

"Такое продвижение усложнит способность Украины контратаковать в ближнем тылу России к юго-востоку от Часов Яра, в частности в направлении Клещеевки. Также это позволит российским войскам развернуть дополнительные артиллерийские системы в пределах досягаемости Константиновки и использовать FPV-дроны в пределах досягаемости города", - говорится в отчете ISW.

Кроме того, аналитики не исключают, что российские войска могут попытаться использовать тактические преимущества в Торецке и вблизи него, а также к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинские укрепления к юго-западу от Торецка между Воздвиженкой (к востоку от Покровска) и Торецком.

Также в ISW не исключают, что россияне, вероятно, будут пытаться вырваться из городского окружения Торецка и продвинуться к более открытым сельским районам, подобным тем, где армия РФ достигла существенных успехов на других участках фронта за последние месяцы.

"Российские войска вряд ли будут представлять значительную угрозу для Константиновки, если только российское военное командование не усилит существующую группировку войск в этом районе войсками с других участков фронта", - убеждены в Институте.

Между тем, в ISW не исключают, что командование РФ может решить продолжить наступательные операции на Торецком направлении силами 51-го Армейского корпуса, развернутого сейчас в этом районе. Вероятно, это приведет к медленному, постепенному продвижению вперед, ведь эти ограниченные силы, вероятно, истощены после шести месяцев городских боев.

Приоритет - Покровск и Курахово

В Институте изучения войны также убеждены, что российское военное командование в последнее время отдает приоритет наступательным операциям на Покровском и Кураховском направлениях. Вероятно, оно не будет перебрасывать силы из этих районов на Торецкое направление до тех пор, пока российские войска не достигнут своих целей на этих направлениях.

"Приоритетная цель российских войск на Покровском направлении пока остается непонятной, ведь российские войска, похоже, продвигаются на восток и юго-запад от Покровска с целью окружения города, а также продвигаются на запад из района к югу от Покровска в направлении границы Донецкой и Днепропетровской областей", - убеждены аналитики.

В отчете напомнили, что на Кураховском направлении российские войска сейчас сосредоточены на ликвидации украинских позиций у реки Сухие Ялы. Однако в будущем они также могут отдать предпочтение дальнейшему продвижению на запад в направлении границы областей.

В ISW не исключают, что военное командование РФ может продолжать считать приоритетными Покровское и Кураховское направления, но уменьшить приоритетность наступательных операций на других участках фронта, таких как Купянское или Боровское направления, для передислокации сил на Торецкое направление.

Сейчас в ISW не готовы предоставить прогноз касательно того, как россияне будут распределять усилия под Торецком.

"Российское военное командование может предпочесть сохранение этого непрерывного давления на ВСУ по всему фронту, а не передислокацию сил на Торецкое направление. Хотя российские наступательные операции в направлении Константиновки из района Торецка могут предоставить российским войскам возможность осуществить наиболее значимые с оперативной точки зрения продвижения вдоль линии фронта", - говорится в отчете Института изучения войны.