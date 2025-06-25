Есть ли усталость от Украины на Западе: у Зеленского дали четкий ответ

У Ермака спросили, есть ли риск усталости от Украины на Западе.

"Нет, мы четко услышали на саммите НАТО, что вопрос безопасности Украины равен безопасности Европы", - ответил он.

Руководитель ОП уточнил, что Украина сотрудничает с Западом. Также есть новые инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс и решения насчет оборонного сотрудничества. Киев продолжает конструктивную работу с Вашингтоном.

"Когда звучит тезис об усталости - россияне его очень любят, потому что это о региональном конфликте. А война России с Украиной - это противостояние автократий с Западом. И мы четко знаем и слышали от лидера США, что не исключено, что Россия может посягать на что-то в Европе. Нет усталости и не стоит об этом говорить. Все все более понимают угрозу и никто не думает об усталости", - добавил Ермак.