Есть ли усталость от Украины на Западе: у Зеленского дали четкий ответ

Страны Запада не устали от помощи Украине в войне с Россией. Наоборот, на Западе еще больше осознают угрозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.
У Ермака спросили, есть ли риск усталости от Украины на Западе.
"Нет, мы четко услышали на саммите НАТО, что вопрос безопасности Украины равен безопасности Европы", - ответил он.
Руководитель ОП уточнил, что Украина сотрудничает с Западом. Также есть новые инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс и решения насчет оборонного сотрудничества. Киев продолжает конструктивную работу с Вашингтоном.
"Когда звучит тезис об усталости - россияне его очень любят, потому что это о региональном конфликте. А война России с Украиной - это противостояние автократий с Западом. И мы четко знаем и слышали от лидера США, что не исключено, что Россия может посягать на что-то в Европе. Нет усталости и не стоит об этом говорить. Все все более понимают угрозу и никто не думает об усталости", - добавил Ермак.
Напомним, еще в 2024 году Институт изучения войны (ISW) писал, что российский диктатор Владимир Путин продолжает рассчитывать на то, что Запад оставит Украину.
Он рассчитывает, что таким образом ему удастся одержать победу и достичь своих военных целей.
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