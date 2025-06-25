Чи є втома від України на Заході: у Зеленського дали чітку відповідь

У Єрмака запитали, чи є ризик втоми від України на Заході.

"Ні, ми чітко почули на саміті НАТО, що питання безпеки України дорівнює безпеці Європи", - відповів він.

Керівник ОП уточнив, що Україна співпрацює із Заходом. Також є нові інвестиції в український військово-промисловий комплекс і рішення щодо оборонного співробітництва. Київ продовжує конструктивну роботу з Вашингтоном.

"Коли звучить теза про втому - росіяни її дуже люблять, тому що це про регіональний конфлікт. А війна Росії з Україною - це протистояння автократій із Заходом. І ми чітко знаємо і чули від лідера США, що не виключено, що Росія може зазіхати на щось у Європі. Немає втоми і не варто про це говорити. Усі все більше розуміють загрозу і ніхто не думає про втому", - додав Єрмак.