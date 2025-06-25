Чи є втома від України на Заході: у Зеленського дали чітку відповідь

Країни Заходу не втомилися від допомоги Україні у війні з Росією. Навпаки, на Заході ще більше усвідомлюють загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram.
У Єрмака запитали, чи є ризик втоми від України на Заході.
"Ні, ми чітко почули на саміті НАТО, що питання безпеки України дорівнює безпеці Європи", - відповів він.
Керівник ОП уточнив, що Україна співпрацює із Заходом. Також є нові інвестиції в український військово-промисловий комплекс і рішення щодо оборонного співробітництва. Київ продовжує конструктивну роботу з Вашингтоном.
"Коли звучить теза про втому - росіяни її дуже люблять, тому що це про регіональний конфлікт. А війна Росії з Україною - це протистояння автократій із Заходом. І ми чітко знаємо і чули від лідера США, що не виключено, що Росія може зазіхати на щось у Європі. Немає втоми і не варто про це говорити. Усі все більше розуміють загрозу і ніхто не думає про втому", - додав Єрмак.
Нагадаємо, ще 2024 року Інститут вивчення війни (ISW) писав, що російський диктатор Володимир Путін продовжує розраховувати на те, що Захід залишить Україну.
Він розраховує, що таким чином йому вдасться здобути перемогу і досягти своїх військових цілей.
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