Есть ли риск применения Россией ядерного оружия: что говорят в ГУР

Он отметил, что так называемая Российская Федерация - это государство-террорист, которое уже неоднократно совершало различные террористические акты, военные преступления и, в частности, занималось ядерным шантажом.

"Путинская Россия - это государство-террорист, обладающее ядерным оружием - стратегическим и тактическим. И гипотетически угроза на этом направлении всегда существует. Поэтому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают. Другое дело, что по состоянию на данный момент мы не можем говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия так называемой Российской Федерацией против Украины", - сказал Юсов.

Этому, по его словам, много объяснений. В частности, подобный шаг ничего бы особо не изменил для оккупантов на поле боя, уточнил собеседник. Но применение ядерного оружия привело бы к краху режима Путина и к его окончательному поражению, ведь реакция мира была бы просто безумной.

"Однако окончательно снять вопрос таких угроз против не только Украины, но и для международного сообщества со стороны агрессивной Российской федерации мы сможем только тогда, когда вопросы ядерного вооружения в РФ будут находиться под международным надзором и контролем. Только тогда этот вопрос вообще не будет стоять на глобальной повестке дня", - пояснил представитель ГУР.

Байден считает "реальной" угрозу применения Путиным ядерного оружия

Напомним, недавно президент США Джо Байден сказал, что угроза использования диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

С таким заявлением президент выступил вчера во время встречи с группой доноров в Калифорнии.

"Когда я был здесь (в Калифорнии - ред.) около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", - сказал Байден.

Путин решил разместить "ядерку" в Беларуси

Следует добавить, что еще в марте Путин заявлял о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Якобы он это сделает по просьбе самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

В Кремле заявили, что 1 июля 2023 года закончится строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. После чего в Минске был подписан договор о том, как именно Беларусь будет хранить российское нестратегическое ядерное оружие.

Уже в июне Путин сказал, что это хранилище якобы "на финальной стадии строительства, а "боеголовки переместят в Беларусь 7-8 июля".

На днях глава Кремля утверждал, что перемещение "ядерки" уже началось, и первое ядерное оружие уже находится на территории Беларуси. При этом популярная мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что фактов такого перемещения не наблюдается.

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