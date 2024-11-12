Есть ли риск окружения Курахово и почему водохранилище интересно для россиян: оценка военного

Российские войска могут пытаться оцепить Курахово Донецкой области. Однако для них гораздо интереснее именно Кураховское водохранилище.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
"Во время боевых действий всегда есть риски, это однозначно. То есть я не могу сказать, что это какая-то неожиданность или угроза. Собственно, скорее это вызовы, с которыми сталкиваются ВСУ. Планы мер всегда предполагают самые плохие и лучшие сценарии", - сказал Тимочко.
Поэтому, по его словам, "то, что мы можем с вами оценивать или рассматривать как угрозу окружения, может быть как общий стратегический замысел".
"И мы знаем, что, слава Богу, до сих пор ни в коем случае, когда бои продолжались, мы не можем говорить за Северодонецк, Бахмут, Авдеевку, Угледар, Селидово и так далее. Можем продолжать этот перечень. Ни разу врагу не удавалось окружить наши бригады", - добавил военный.
Он подчеркнул, что это не значит, что украинским войскам сейчас будет легко на Кураховском направлении. Там ведь враг сконцентрировал огромные силы.
"По разным цифрам там 60-70 тысяч, плюс-минус. Десяток можно добавить, потому что там ротация постоянно происходит. Поэтому трудно сказать постоянную цифру. Но мы понимаем, что Курахово - это даже сам город врагу интересный и важный. Но ему все-таки интереснее Кураховское водохранилище. Это однозначно", - отметил Тимочко.
По его словам, согласно тем диверсиям, которые там проводят россияне, водохранилище для них интересно и как водное препятствие, и как расчет на то, что они попытаются использовать водоем как препятствие для собственных контрследующих действий.
"Поэтому это направление будет достаточно активным и агрессивным еще в том плане, что пока враг не сумеет решить, так сказать, Кураховское направление, до этого наступать на Покровское, ему будет чрезвычайно сложно, трудно, или вообще это может привести к рискам прямой подставки флангов. Потому что Путину, с учетом того, что все-таки концентрировать безлимитно свои вооруженные силы он там не может, для него это крайне важно", - считает Тимочко.
Напомним, вчера стало известно, что российские оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища.
Как отмечал сегодня начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, в настоящее время затопления жилых домов нет.
По его словам, угрозы полной утечки воды из Кураховского водохранилища также нет.
Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища по нескольким причинам. Одна из них - попытка врага использовать ландшафт в свою пользу.
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