Есть ли опасения, что Трамп прекратит работу "Рамштайна": что говорит глава Пентагона

Формат "Рамштайн" является очень важным для поддержки Украины. И будущая администрация Дональда Трампа будет принимать решение о его судьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра обороны США Ллойда Остина по итогам "Рамштайна".

У главы Пентагона поинтересовались, опасается ли он, что Дональд Трамп может остановить работу Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

"Мой ответ таков: их решение - это то решение, которое они примут. Сейчас я не буду спекулировать, произойдет ли это. То, что я могу сказать сейчас, то это то, что это очень важно не только для Украины, но и для США, Европы и всего мира", - отметил Остин.

Он напомнил, что несмотря на то, что будущая администрация Трампа будет принимать решение, в США “сделают все возможное, чтобы продолжать работать на пользу Украине”.

По словам Остина, сегодня на "Рамштайне" он слышал от коллег, что работа США и такой формат являются важными. При этом он добавил, что "Рамштайн" - не единый формат, который может сработать.