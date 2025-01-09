Чи є побоювання, що Трамп припинить роботу "Рамштайну": що говорить глава Пентагону

Формат "Рамштайн" є дуже важливим для підтримки України. І майбутня адміністрація Дональда Трампа ухвалюватиме рішення про його долю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію міністра оборони США Ллойда Остіна за підсумками "Рамштайна".

У глави Пентагону поцікавилися, чи побоюється він, що Дональд Трамп може зупинити роботу Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

"Моя відповідь така: їхнє рішення - це те рішення, яке вони ухвалять. Зараз я не буду спекулювати, чи станеться це. Те, що я можу сказати зараз, то це те, що це дуже важливо не тільки для України, а й для США, Європи і всього світу", - зазначив Остін.

Він нагадав, що незважаючи на те, що майбутня адміністрація Трампа ухвалюватиме рішення, у США "зроблять усе можливе, щоб і далі працювати на користь України".

За словами Остіна, сьогодні на "Рамштайні" він чув від колег, що робота США і такий формат є важливими. При цьому він додав, що "Рамштайн" - не єдиний формат, який може спрацювати.