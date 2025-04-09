Есть ли план "Б" на случай отказа РФ от перемирия? Объяснение Зеленского

Журналисты спросили у Зеленского, обсуждается ли с партнерами только прекращение огня в Украине и есть ли план "Б". На что президент ответил, что именно американская сторона выступила с предложением договориться о безусловном прекращении боевых действий, и сейчас делает шаги в этом направлении.

"Сейчас мы говорим о полном прекращении огня с американской стороной. Считаем, что они взяли инициативу и ее лидерство. И, если честно, им никто не мешает", - подчеркнул президент.

По его словам, есть и другие страны, которые хотели бы присоединиться к процессу, но именно США сейчас имеют наибольшее влияние в этом вопросе.

Зеленский отметил, что в случае провала переговоров Соединенные Штаты обещали "соответствующие сильные шаги", хотя конкретику этих действий пока не озвучивали.

"Какие это шаги будут, я не знаю. Они знают, что для нас важны санкции и военная поддержка Украины. Мы будем ожидать эти два шага", - заявил он.

Президент также обратил внимание на вопрос гарантий безопасности. По его словам, международные партнеры четко дали понять, что предоставить такие гарантии в условиях активных боевых действий невозможно. Поэтому Украина надеется получить их или во время режима прекращения огня, или в момент подписания соглашения о завершении войны.

"Мы считаем, и у нас с европейцами одинаковое понимание, что начало развертывания гарантий безопасности должно быть в момент прекращения огня", - пояснил он.

Относительно сроков переговоров, Зеленский отметил, что затягивание процесса невыгодно и для США, поэтому стороны ожидают конкретного результата.

"Мое мнение, что и США также невыгодны долгие разговоры о прекращении огня. Поэтому мы считаем, что должен быть результат. И мы очень надеемся, что будет результат", - добавил президент.

Переговорный процесс по завершению войны

В прошлом месяце Соединенные Штаты Америки провели несколько встреч с делегацией Украины и России. Тогда Штаты сначала предложили сторонам поддержать полное перемирие, а через некоторое время предложили 30-дневное прекращение огня.

Впоследствии США и Украина представили совместное заявление о своих переговорах. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина. Аналогичное заявление опубликовала и Россия, однако в их версии был указан ряд условий для перемирия с Украиной на море.