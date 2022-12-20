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Почему участились атаки на энергетику Киева: ответ эксперта

Новина українською →
Киев, Вторник 20 декабря 2022 19:35
Почему участились атаки на энергетику Киева: ответ эксперта Фото: россияне могут попытаться "потушить" Киев до Нового года (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Частые атаки на энергетические объекты Киева и области могут говорить о том, что Россия пытается "потушить" столицу Украину до Нового года.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Мы видим, что в последнее время российские войска фокусируются именно в большинстве на Киеве. Только 16 декабря сюда было направлено 40 ракет, затем были запущены ночью дроны тоже на Киев и область. Я думаю, что Владимир Путин (президент России, - ред.) дал определенную команду, чтобы условно до Нового года полностью "потушить" Киев и по возможности другие регионы. И эта команда выполняется", - отметил он.

По его мнению, россияне сосредоточились на объектах энергетики Киева, потому что здесь находятся центральные органы власти, системы управления властью и армией. При этом эксперт сомневается, что такая цель может быть достигнута.

"Потому что были начаты новые методологии перевода энергосистемы в наиболее безопасное состояние в условиях ракетных атак. И эта методология оправдала себя. Мы в отличие от атаки 5 декабря сохранили систему единой, она не разделилась на отдельные зоны. Сохранились поставки от всех атомных блоков, и система после атаки буквально через несколько часов начала набирать свою мощность", - добавил Омельченко и признал, что с каждым ударом ситуация усугубляется.

Напомним, ранее эксперты рассказали, нужны ли превентивные отключения света из-за воздушных тревог.

Подробнее о ситуации с дефицитом электроэнергии читайте в материале "Энергетика под ударом. Грозит ли Украине блекаут и почему участились атаки на Киев".

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