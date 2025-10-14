Есть ли признаки подготовки РФ нового наступления в Украине: что говорят в НАТО

"Относительно признаков нового российского наступления, по моему мнению, наиболее заметно сейчас то, что, вероятно, началась зимняя кампания, воздушная кампания, направленная на украинскую энергетическую инфраструктуру, и делается это достаточно разумно, чтобы уменьшить способность Украины передавать энергию из одного региона в другой", - сказал представитель НАТО.

По его словам, двойные удары (повторный удар по уже пораженному объекту - ред.) также имеют значительное влияние, если нет возможности быстро ремонтировать и восстанавливать объекты, по которым нанесены удары.

"А никаких признаков наступления наземных сил также нет", - добавил чиновник.