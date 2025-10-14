Есть ли признаки подготовки РФ нового наступления в Украине: что говорят в НАТО

Пока нет никаких признаков подготовки россиянами нового наземного наступления в Украине. А вот зимняя воздушная кампания на энергетическую инфраструктуру уже началась.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО, передает корреспондент РБК-Украина.
"Относительно признаков нового российского наступления, по моему мнению, наиболее заметно сейчас то, что, вероятно, началась зимняя кампания, воздушная кампания, направленная на украинскую энергетическую инфраструктуру, и делается это достаточно разумно, чтобы уменьшить способность Украины передавать энергию из одного региона в другой", - сказал представитель НАТО.
По его словам, двойные удары (повторный удар по уже пораженному объекту - ред.) также имеют значительное влияние, если нет возможности быстро ремонтировать и восстанавливать объекты, по которым нанесены удары.
"А никаких признаков наступления наземных сил также нет", - добавил чиновник.
Напомним, недавно оккупанты сделали заявление и выложили в сеть пропагандистское видео о якобы захвате населенного пункта Вербово в Днепропетровской области. Однако эта информация не является правдивой.
Командование 110-й отдельной механизированной бригады сообщило, что в Вербово проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) россиян. Ее целью было снять постановочное видео с установлением флага.
Оккупанты были уничтожены и в настоящее время Вербово находится под контролем 110-й ОМБр.
Напомним, перед этим россияне заявляли о якобы захвате села Калиновское на Днепропетровщине. Однако и эта информация не является правдивой.
Однако РФ все же удалось оккупировать пять сел на Днепропетровщине: Новогеоргиевку, Запорожское, Январское (Январское), Малиевку и Ворону.
Сейчас Силы обороны удерживают позиции еще в семи населенных пунктах, где продолжаются активные боевые действия.