Есть ли последствия для энергосистемы после ночных атак по Одесской области: ответ "Укрэнерго"

"Ночная атака россиян беспилотниками в Одесской области не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления. Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей", - пишет пресс-служба.

Сейчас продолжается экспорт электроэнергии в Словакию, Польшу и в Молдову. Также из Словакии продолжается незначительный импорт.

"Работают все виды генерации. Продолжается половодье. Гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре", - добавляет "Укрэнерго".

Сейчас сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта, поскольку враг вчера ударил по распределительной сети в Донецкой области.

"Восстановление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания", - отмечает пресс-служба.