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Есть ли последствия для энергосистемы после ночных атак по Одесской области: ответ "Укрэнерго"

Фото: есть ли последствия для энергосистемы после ночных атак по Одесской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночные удары Россия беспилотниками по Одесской области не имела последствий для энергосистемы. Производство электроэнергии обеспечивает потребность потребителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Ночная атака россиян беспилотниками в Одесской области не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления. Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей", - пишет пресс-служба.

Сейчас продолжается экспорт электроэнергии в Словакию, Польшу и в Молдову. Также из Словакии продолжается незначительный импорт.

"Работают все виды генерации. Продолжается половодье. Гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре", - добавляет "Укрэнерго".

Сейчас сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта, поскольку враг вчера ударил по распределительной сети в Донецкой области.

"Восстановление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания", - отмечает пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне ночью, 19 апреля, ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры в Одесской области, в результате чего возник пожар. Позже оперативное командование "Юг" показало фото последствий удара.

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