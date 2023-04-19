Есть ли последствия для энергосистемы после ночных атак по Одесской области: ответ "Укрэнерго"

Ночные удары Россия беспилотниками по Одесской области не имела последствий для энергосистемы. Производство электроэнергии обеспечивает потребность потребителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
"Ночная атака россиян беспилотниками в Одесской области не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления. Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей", - пишет пресс-служба.
Сейчас продолжается экспорт электроэнергии в Словакию, Польшу и в Молдову. Также из Словакии продолжается незначительный импорт.
"Работают все виды генерации. Продолжается половодье. Гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре", - добавляет "Укрэнерго".
Сейчас сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта, поскольку враг вчера ударил по распределительной сети в Донецкой области.
"Восстановление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания", - отмечает пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне ночью, 19 апреля, ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры в Одесской области, в результате чего возник пожар. Позже оперативное командование "Юг" показало фото последствий удара.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.