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Буданов ответил, что думает о ядерных угрозах Путина

Воскресенье 23 июня 2024 22:16
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Буданов ответил, что думает о ядерных угрозах Путина Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли претворит в действительность свои ядерные угрозы, поскольку это приведет к большим политическим проблемам для него.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Philadelphia Inquirer .

В частности, Буданов высмеял идею, что Москва может применить тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.

"Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместно", - сказал он. Буданов.

Он отметил, что для того чтобы Россия могла пробить дыры на линии фронта в Украине можно использовать обычные средства ведения войны.

"Кроме того, использование ядерного оружия привело бы к большим политическим рискам для Путина", - подчеркнул Буданов.

Ядерные угрозы Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что члены альянса обсуждают возможность развертывания большего количества ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны России и Китая.

Во время визита во Вьетнам Путин намекнул на возможные изменения ядерной доктрины РФ в ответ на дискуссии западных стран о снижении порога для использования ядерного оружия. Он также не исключил возможность передачи Северной Корее высокоточного оружия в ответ на военную помощь Западу Украине.

В МИД Польши Путину советуют не беспокоиться из-за проигрыша в войне против Украины.

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