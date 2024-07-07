Есть ли в Черном и Азовском морях ракетоносители: В ВМС дали ответ

По состоянию на утро, 7 июля, в Черном море не зафиксирован ни один вражеский корабль. Между тем в Азовском море есть 3 вражеских корабля, но носителей крылатых ракет "Калибр" нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram военно-морских сил ВСУ.

В то же время, по состоянию на 6:00 российские ракетоносители присутствуют в Средиземном море. В частности, зафиксированы два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет. Кроме того, за сутки в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.