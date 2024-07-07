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Чи є у Чорному й Азовському морях ракетоносії: У ВМС дали відповідь

Неділя 07 липня 2024 07:56
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Чи є у Чорному й Азовському морях ракетоносії: У ВМС дали відповідь Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на ранок, 7 липня, в Чорному морі не зафіксовано жодного ворожого корабля. Тим часом в Азовському морі є 3 ворожі кораблі, але носіїв крилатих ракет "Калібр" немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram військово-морських сил ЗСУ.

Водночас станом на 6:00 російські ракетоносії присутні в Середземному морі. Зокрема, зафіксовано два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Чи є у Чорному й Азовському морях ракетоносії: У ВМС дали відповідь

Нагадаємо, що протягом цього тижня Російська Федерація випустила по Україні вже понад 600 КАБів, більше 60 "Шахедів" і майже 40 ракет різних типів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом минулої доби, 6 липня, на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Російська армія активізувалася на Лиманському і Курахівському напрямках, проте найбільше ворог проявив себе на Покровському напрямку.

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