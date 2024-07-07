Чи є у Чорному й Азовському морях ракетоносії: У ВМС дали відповідь

Станом на ранок, 7 липня, в Чорному морі не зафіксовано жодного ворожого корабля. Тим часом в Азовському морі є 3 ворожі кораблі, але носіїв крилатих ракет "Калібр" немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram військово-морських сил ЗСУ.

Водночас станом на 6:00 російські ракетоносії присутні в Середземному морі. Зокрема, зафіксовано два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. Крім того, за добу в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.