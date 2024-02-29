ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть ли в Беларуси российские войска для вторжения в Украину: ответ пограничников

Украина, Четверг 29 февраля 2024 09:01
UA EN RU
Есть ли в Беларуси российские войска для вторжения в Украину: ответ пограничников Фото: Вторжение с территории Беларуси пока невозможно (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Россия вывела с территории Беларуси свой контингент, который находился на обучении. Сейчас там мощной группировки нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Могу отметить, что на территории Беларуси у России нет достаточных сил для того, чтобы совершить действия по отношению к нашей стране, совершить вторжение", - сказал Демченко.

Он напомнил, что ранее Россия вывела свои подразделения, находившиеся на территории Беларуси. Это могло быть от 10 до 12 тысяч, находившегося на белорусских полигонах личного состава, проходили подготовку, обучение.

"И после того как РФ вывела их на территорию своего государства, то в рамках новых ротаций она не завела. То есть фактически на территории Беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу для Украины", - добавил Демченко.

Российские войска в Беларуси

Напомним, в феврале 2022 года российская армия вторглась в Украину, в том числе с территории Беларуси. Затем российская авиация неоднократно атаковала приграничные регионы Украины самолетами, следовавшими с территории Беларуси.

Армия РФ тесно сотрудничает с диктаторским режимом Лукашенко и активно проводит на ее территории военную пропаганду, привлекает свои террористические подразделения к совместным "учениям", проходящим с 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Российская Федерация
NEWS
Уже 11-й. ВСУ уничтожили еще один самолет россиян
Уже 11-й. ВСУ уничтожили еще один самолет россиян
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС