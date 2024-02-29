Есть ли в Беларуси российские войска для вторжения в Украину: ответ пограничников

Россия вывела с территории Беларуси свой контингент, который находился на обучении. Сейчас там мощной группировки нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Могу отметить, что на территории Беларуси у России нет достаточных сил для того, чтобы совершить действия по отношению к нашей стране, совершить вторжение", - сказал Демченко.

Он напомнил, что ранее Россия вывела свои подразделения, находившиеся на территории Беларуси. Это могло быть от 10 до 12 тысяч, находившегося на белорусских полигонах личного состава, проходили подготовку, обучение.

"И после того как РФ вывела их на территорию своего государства, то в рамках новых ротаций она не завела. То есть фактически на территории Беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу для Украины", - добавил Демченко.

Российские войска в Беларуси

Напомним, в феврале 2022 года российская армия вторглась в Украину, в том числе с территории Беларуси. Затем российская авиация неоднократно атаковала приграничные регионы Украины самолетами, следовавшими с территории Беларуси.

Армия РФ тесно сотрудничает с диктаторским режимом Лукашенко и активно проводит на ее территории военную пропаганду, привлекает свои террористические подразделения к совместным "учениям", проходящим с 2022 года.