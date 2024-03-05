Украинцы изменили отношение к цензуре в интернете во время войны

В феврале 2024 года только 44% украинцев согласились, что для укрепления защиты от врага государство должно активнее контролировать информацию в интернет-источниках. В июле 2022 года с этим были согласны 60%.

По данным опроса, сейчас 49% респондентов воспринимают попытки более активных действий государства в отношении интернет-источников как ограничение прав и свобод. В июле 2022 года так считали всего 30%.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, снижение с 2022 года доли тех, кто поддерживает более активный контроль государством информации в интернет-источниках, скорее всего, является следствием снижения доверия граждан к органам власти.

"Как следствие, сейчас многие граждане могут воспринимать такие инициативы как попытки цензуры и политические инструменты для приглушения голосов критиков власти (целесообразно напомнить, что если в мае 2022 года 68% считали, что власть не стоит критиковать, то в конце 2023 уже 70% считали, что, напротив, следует критиковать возможные неудачные решения или действия)", - сказал он.

По его словам, подобная ситуация произошла после 2017 года в контексте запрета российских социальных сетей. В тот момент большинство украинцев не доверяли властям и, как следствие, лишь меньшинство поддержало решение о запрете российских социальных сетей. Хотя это было полезно для государства решение, но для многих украинцев оно воспринималось как просто политический инструмент непопулярной власти по удержанию своих позиций.

"Важно помнить, что общественное мнение может ошибаться. Рядовым гражданам часто не хватает необходимой информации и экспертности для оценки важности тех или иных решений. Впрочем, в демократических обществах невозможно игнорировать общественность и отмахиваться от нее. Успех сложных решений и действий в значительной степени зависит от конструктивного взаимодействия и коммуникации с общественностью. Поэтому важно иметь открытую и искреннюю коммуникацию между властью и общественностью", - констатировал социолог.

Опрос КМИС проводился 17-23 февраля 2024 среди 1052 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.