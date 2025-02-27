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Помогут ли США британским войскам, если их атакует РФ в Украине: что говорит Трамп

Четверг 27 февраля 2025 22:00
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Помогут ли США британским войскам, если их атакует РФ в Украине: что говорит Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, придут ли Соединенные Штаты на помощь британским войскам, если они будут атакованы Россией в Украине. По его мнению, британцы не нуждаются в большой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Во время встречи Трампа и премьера Британии Кира Стармера в Белом доме американского лидера спросили, придут ли США на помощь британским военным, если они будут атакованы армией России во время выполнения миротворческой миссии в Украине.

"Вы знаете, я всегда считал, что британцы не нуждаются в большой помощи. Они могут позаботиться о себе очень хорошо", - сказал Трамп.

При этом президент США буквально через несколько секунд признал, что его ответ "звучит как уклонение, но это не уклонение".

"Я всегда буду с британцами. И знаете, британцы были невероятными солдатами, невероятными военными, и они могут позаботиться о себе. Но если им нужна помощь, я всегда буду с британцами, я всегда буду с ними", - добавил президент США

Стармер в свою очередь отметил, что США и Великобритания всегда поддерживали друг друга.

"Поэтому это самый большой альянс ради процветания и безопасности, который, по моему мнению, когда-либо видел мир", - подчеркнул премьер Британии.

Напомним, сегодня, 27 февраля, президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером. Они, в частности, обсудили войну России против Украины.

Ранее премьер Британии заявлял, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины для обеспечения соблюдения мирного соглашения в случае необходимости.

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