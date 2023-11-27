RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка

Фото: Россия заинтересована в поставках иранской баллистики, в том числе ракет Zolfaghar (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Данила Крамаренко

Россия прилагает серьезные усилия, чтобы добиться поставок баллистических ракет из Ирана. Однако пока они не увенчались успехом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

По его словам, еще с прошлого года Россия не оставляет попыток получить ракетное вооружение из Ирана.

"Речь идет, в частности, о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfagar. Государство-агрессор действительно очень упорно работает в этом направлении, прилагает серьезные дипломатические усилия, которые, однако, пока не имеют успеха", - отметил Черняк.

По оценкам украинской разведки, на данный момент не зафиксировано ни одной поставки ракет из Ирана в Россию.

"Соответствующих решений или договоренностей между Москвой и Тегераном, по нашим данным, сейчас также нет", - добавил представитель ГУР.

Иран готов передать баллистику России?

Разговоры о возможной передаче иранских баллистических ракет России активизировались на прошлой неделе. В частности, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Тегеран уже поставляет ударные дроны, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды, а также рассматривает варианты по баллистике малой дальности Ababil и Fateh-110.

По его словам, обеспокоенность Вашингтона вызвало то, что ранее иранские военные демонстрировали свои наработки министру обороны РФ Сергею Шойгу. Официально российская сторона баллистический вопрос не комментирует.

Подробнее читайте в материале "Ababil и Fateh-110. Какую баллистику Иран может передать РФ и есть ли угрозы для Украины".
 

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Иран и Россия могут заключить соглашение о ракетах, так как 18 октября 2023 года истек срок действия ограничений ООН на экспорт иранских ракетных технологий.

До этого РБК-Украина в материале "Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать" приводило мнения экспертов о том, решится ли Тегеран на поставки в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИранракетиГУР