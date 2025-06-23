Действительно ли в Украине упала эффективность работы ПВО? Эксперт привел цифры и опроверг слухи

Российская Федерация в ночь на понедельник, 23 июня, нанесла очередной массированный удар по территории Украины. На фоне атаки в сети распространились слухи о низкой эффективности ПВО.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Что касается слухов о том, что падает эффективность противовоздушной обороны, то наоборот ситуация не очень понятна", - говорит эксперт.

Он напомнил, что во время атаки "Шахедов" 1 июня россияне запустили 472 дрона, а сбито 210, локально потеряно 172. То есть эффективность ПВО - 81%.

"2-3 июня - 65-64, следующий массированный налет - 407 "Шахедов", эффективность 90,5%, 9 июня массированный налет 479 "Шахедов", эффективность 96%. Сегодняшний - 352 "Шахеда", эффективность - 96%", - отметил Романенко.

А вот что касается ракет, то известно об 11 запущенных "Искандерах", а вот сбито или локально потеряно 10 - это более 90%.

"А из запущенных крылатых "Искандеров" сбили все пять - это 100%. Так где здесь падение эффективности противовоздушной охраны?" - заявил эксперт.