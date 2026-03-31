ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Будут ли действовать графики? Чего ждать со светом в Украине 1 апреля

21:05 31.03.2026 Вт
2 мин
В "Укрэнерго" порадовали положительным прогнозом
Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: 1 апреля украинцы целый день будут со светом (Getty Images)

В среду, 1 апреля, во всех областях Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике из-за российских ударов по Украине

В течение суток для промышленных потребителей с 12:00 до 17:00 будут действовать графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" сообщили, что причиной введения ограничений являются последствия вражеских комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что сегодня, 31 марта, в Украине также не действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Ограничения касаются только промышленных потребителей с 18:00 до 22:00.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, начиная с осени 2025 года россияне возобновили регулярные атаки на энергетику Украины. Еще более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате масштабных комбинированных атак города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.

С наступлением весны атаки уменьшились, а ситуация улучшилась. Однако на днях в Украине снова начали вводить графики. Причиной этого стали повреждения россиянами объектов, которые нужны для передачи электроэнергии.

Согласно прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, который он озвучил в комментарии РБК-Украина, графики могут перестать применять до мая-июня. Затем в июле-августе, когда будет пик потребления из-за жары, меры ограничения потребления могут вернуть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
