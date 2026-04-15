Будет ли действовать исключение для нефти РФ и в дальнейшем? Бессент дал четкий ответ

"Мы не будем продлевать действие общей лицензии на российскую нефть и не будем продлевать действие общей лицензии на иранскую нефть", - подчеркнул он.

Ранее Министерство финансов США временно разрешало продажу российской сырой нефти, застрявшей на танкерах в море из-за сбоев в поставках.

Срок действия предыдущего разрешения на продажу сырья страны-агрессора закончился 11 апреля. Кроме того, 19 апреля завершится действие отдельного разрешения, касающегося иранской нефти и нефтехимической продукции.

Ослабление санкций в отношении нефти РФ

Напомним, 13 марта Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России. Оно позволило стране-агрессору продавать уже отгруженные нефтяные ресурсы, что фактически временно смягчает санкционное давление на Москву.

Недавно в администрации американского президента Дональда Трампа рассматривали возможность продления специальных исключений для покупки российской нефти, чтобы стабилизировать внутренние цены на топливо в США.