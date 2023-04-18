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Ждать ли украинцам повышения тарифа на электроэнергию: что говорят в Минэнерго

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Украина, Вторник 18 апреля 2023 14:33
Ждать ли украинцам повышения тарифа на электроэнергию: что говорят в Минэнерго Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Решение об изменении тарифов на электроэнергию для населения пока не принято. Но оно необходимо для возобновления энергетики после обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко на брифинге.

"Вопрос еще обсуждается… Будем смотреть", - сказал он, отметив, что он встречал разные цифры, которые называются в СМИ: "и 6 гривен за киловатт-час, и 8 гривен за киловатт-час".

В то же время министр сообщил, что изменение тарифов важно для подготовки генерации к следующему осенне-зимнему сезону.

"Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения", - сказал Галущенко, что после ракетных обстрелов необходимо провести ремонтные работы.

Напомним, правительство Украины решило сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 30 апреля. Сейчас население платит 1,44 гривны за кВт-час, если потребляется менее 250 кВт-часов в месяц и 1,68 гривен за кВт-час, если потребляется более 250 кВт-часов в месяц.

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) заявили о планах повысить тарифы на газ и электроэнергию. Сроки пока не определены.

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