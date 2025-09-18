Была ли утечка данных во время теста "е-Нотариата": разъяснение Минцифры

В Минцифры заверили, что информация, которую начали распространять утром 18 сентября об утечке персональных данных украинцев во время тестирования системы "е-Нотариат", не соответствует действительности.

"Важно понимать: нотариусы в своей работе ежедневно пользуются реестрами доверенностей и наследственных дел и работают с этими данными на законных основаниях с соблюдением правил нотариальной тайны", - сказано в сообщении.

В министерстве также отметили, что безопасность данных украинцев остается приоритетом. Для этого приняли ряд мер:

Тестирование ведется в отдельной среде . Оно никоим образом не связано с основными реестрами данных.

. Оно никоим образом не связано с основными реестрами данных. Все нотариальные записи, которые были созданы во время тестирования, остаются исключительно в учебной среде . Они не отображаются в действующих реестрах.

. Они не отображаются в действующих реестрах. Тестовая среда открыта исключительно для нотариусов. Последние ежедневно работают с реестрами и обязаны сохранять нотариальную тайну.

В целом первый этап тестирования, который проводили с 3 по 16 сентября, показал, что систему испытали около 2000 нотариусов. Было предоставлено более 250 предложений.

"Все собранные предложения уже в работе Минюста и ГП "НАИС". Вместе с партнерами сделаем систему еще надежнее, а после обновлений нотариусы продолжат тестирование", - добавили в министерстве.