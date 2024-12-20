Был ли удар по Киеву "ответом" Путина на высказывания Зеленского: мнение эксперта

Высказывания Зеленского

Вчера, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль" - разместить в Киеве свои системы противовоздушной обороны (ПВО) и проверить, смогут ли они сбить "Орешник". Комментируя это, Зеленский заявил, что предложение диктатора показывает, с какими отморозками воюет Украина.

Позже президент также обнародовал видео со словами Путина о "дуэли" и назвал его "долбо****м".

Сегодня же, 20 декабря, российские террористы совершили очередную ракетную атаку на Киев. После объявления воздушной тревоги в городе прозвучало несколько взрывов. Обломки от ракет были обнаружены в четырех районах Киева, а Киевская городская государственная администрация (КГГА) показала фотографии с разрушениями.

Мнение эксперта

Отвечая на вопрос, связана ли сегодняшняя атака России на Киев со вчерашним высказыванием Зеленского, Саакян ответил, что враг регулярно обстреливает Украину, в связи с чем поводов ему для этого не нужно.

"Поэтому здесь всегда в России могут сказать, "это из-за того, что атаковали что-то другое", или "это из-за того, что на переговоры не идут", или "идут на переговоры" и так далее. Не стоит привязывать российские действия к каким-то шагам Украины", - пояснил эксперт.

По словам Саакяна, враг всегда действует так, как считает нужным и может себе позволить. Россия продолжает атаковать Украину ракетами из-за того, что ей позволяют это делать и Москва уверена в своей безнаказанности.

"Если бы они не могли сейчас себе этого позволить, они бы этого не делали. И тогда бы оправдывали, что вот они проявляют свое "великодушие", что это "жест доброй воли". И все же это мы также во время российско-украинской войны неоднократно слышали. Поэтому не обращаем внимания на слова из Кремля и точно не ищем оправдания российским шагам за них же самих", - отметил Саакян.