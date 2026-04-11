ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Возвращение к старым прайс-кэпам: грозит ли Украине дефицит электроэнергии?

16:01 11.04.2026 Сб
НКРЭКУ не продлил действие повышенных прайс-кэпов, что не соответствует реальной ситуации в энергосистеме
aimg Юлия Бойко
НКРЭКУ не продлил действие повышенных прайс-кэпов (фото: Getty Images)

Национальный энергорегулятор не продлил действие повышенных прайс-кепов, несмотря на потребность рынка в условиях дефицита электроэнергии.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в материале LB.ua со ссылкой на экспертов и правительственные источники.

Плюс 2 ГВт импорта: как прайс-кэпы стали "инструментом выживания" для энергосистемы

По данным источников, в Регуляторе готовили новое решение о повышении прайс-кепов, однако оно так и не было вынесено на рассмотрение.

"Документ о новом повышении предельных цен готовили, но он так и не дошел до рассмотрения", - отмечают журналисты.

Причины этого остаются неизвестными - речь идет либо о технической ошибке, либо о сознательном затягивании процесса. В то же время эксперты ставят под сомнение независимость Регулятора в вопросах ценовой политики.

"Годами у нас тщательно формировался миф, что НКРЭКУ - независимый орган... Однако это неправда", - заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В материале отмечается, что решение по прайс-кэпам непосредственно влияет на возможности импорта электроэнергии и стабильность энергосистемы, поэтому их своевременность и обоснованность являются критически важными для рынка.

Прайс-кэпы в Украине

Напомним, НКРЭКУ повышала прайс-кэпы (предельные цены) на краткосрочных сегментах рынка в январе 2026 года. По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита.

Однако решение Регулятора о повышении прайс-кэпов было временным, и в соответствии с постановлением НКРЭКУ, с 31 марта они вернулись на прежний уровень и были снижены, хотя ситуация в энергосистеме оставалась сложной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
