Будут ли "вагнеровцы" полностью перебазированы в Беларусь: ответ ГУР

"Что касается Пригожина в Беларуси, то очевидно он там будет бывать. То есть можно говорить о: переносе юридического адреса, использовании Беларуси как определенного логистического хаба для возможного опрокидывания на другие направления и, возможно, на другие континенты", - сказал Юсов.

Однако, по его словам, говорить о том, что весь личный состав ЧВК "Вагнера", силы и средства будут перебазированы в Беларусь пока рано.

"В большей степени это такие информационные активности, которые должны показать соблюдение договоренностей, которые были озвучены по результатам этих последних маршей, мятежей и т. д.", - добавил представитель ГУР.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об уходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

27 июня стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" находится на территории Беларуси. При этом Лукашенко заявил о желании принять наемников Пригожина в состав своей армии.

При этом на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировали.

По данным СМИ, Россия может использовать боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси для диверсионных миссий.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Североатлантического союза. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

К тому же, в Польше приняли решение укрепить границу с Беларусью из-за перемещения в страну наемников ЧВК "Вагнера".

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России.